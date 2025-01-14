В Україні змінили умови для оформлення європротоколу у разі ДТП: що важливо знати водіям

Днями Кабмін затвердив внесення змін до ПДР після набуття чинності законом «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», які стосуються оформлення європротоколу без виклика поліцейських на місце ДТП.

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За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, водії мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі, після чого вони мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування підрозділів Національної поліції про дорожню пригоду.

Дорожньо-транспортну пригоду без виклику правоохоронців можна оформлювати в наступних випадках:

ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.

Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.

Пошкоджено виключно транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.

Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

«Якщо раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то зараз цей ліміт скасовано. Крім того, максимальний розмір страхової виплати у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 000 грн. А за договорами, укладеними до 2025 року — 160 000 грн», — зазначив Білошицький та додав, що скласти європротокол можна за допомогою онлайн системи, або ж на паперовому бланку.

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Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить коректність даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

Нагадаємо, що у законі, який набув чинності 1 січня, одним з головних нововведень стало збільшення лімітів компенсації збитків: до 250 тис. грн за збитки, заподіяні майну (1,25 млн грн на подію) та 500 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров'ю (5 млн грн на подію). Такі зміни стосуватимуться лише полісів, укладених з 1 січня 2025 року.

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Фото зі сторінки Патрульної поліції України

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