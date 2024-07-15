Коли у випадку ДТП можна не викликати поліцію: адвокат пояснив нюанси європротоколу

Європротокол є зручним способом оформлення незначної аварії, що дозволяє зекономити час та звільнити винуватця від адмінвідповідальності, зазначає адвокат Олександр Головченко. Але скласти його можна лише у певних випадках. Що саме слід знати водіям-початківцям, юрист пояснив.

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«Скласти європротокол можна, якщо внаслідок пригоди не було травмованих або загиблих, пошкодження отримали не більше двох транспортних засобів, сума збитку не перевищує 80 тисяч гривень, або обидва водії мають дійсний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, водії — учасники ДТП у тверезому стані, досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди», — пояснює адвокат.

Адвокат додає: європротокол має чимало переваг. Перш за все не потрібно інформувати та очікувати поліцейських,

«Крім того, водії можуть залишити місце ДТП відразу після складання протоколу, водії не несуть адмінвідповідальності за статтею 124 КУпАП (тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається), відшкодування збитків страховою компанією проводиться набагато швидше», — підсумував Головченко.

Раніше адвокат Олександр Головченко розповідав про законність штрафів за відсутність аптечки та вогнегасника у машині.

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