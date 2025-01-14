Начинила вибуховий пристрій гайками: на Одещині запобігли теракту проти військових (фото)
В Одеській області, як раніше і на Київщині, співробітники української спецслужби затримала агентку рф, яка готувала теракт проти військових, плануючи підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.
«Служба безпеки України завчасно викрила фігурантку і забезпечила охорону місця події, що дозволило уникнути людських жертв і нейтралізувати наслідки детонації однієї з вибухівок, яку окупанти віддалено активували з росії», — повідомили в СБУ.
Затримана — 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка (Донецька область), яку дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. Вона спеціально приїхала на Одещину, орендувала квартиру та власноруч зробила вибухівку.
Пластид для вибухівки вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки, а сам пристрій начинила його гайками. Вибуховий пристрій мали привестися в дію дистанційно, за допомогою мобільного телефону. Але одразу після закладання засобів ураження зрадницю затримали контррозвідники Служби безпеки.
Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що нещодавно у Харкові правоохоронці затримали «кримінальний дует» — 15-річних хлопця та дівчину, які підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах областного центру.
Фото СБУ167
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