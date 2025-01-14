Начинила вибуховий пристрій гайками: на Одещині запобігли теракту проти військових (фото)

В Одеській області, як раніше і на Київщині, співробітники української спецслужби затримала агентку рф, яка готувала теракт проти військових, плануючи підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.

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«Служба безпеки України завчасно викрила фігурантку і забезпечила охорону місця події, що дозволило уникнути людських жертв і нейтралізувати наслідки детонації однієї з вибухівок, яку окупанти віддалено активували з росії», — повідомили в СБУ.

Затримана — 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка (Донецька область), яку дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. Вона спеціально приїхала на Одещину, орендувала квартиру та власноруч зробила вибухівку.

Вибухівку виготовила 21-річна мешканка Донеччини. Фото СБУ

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Пластид для вибухівки вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки, а сам пристрій начинила його гайками. Вибуховий пристрій мали привестися в дію дистанційно, за допомогою мобільного телефону. Але одразу після закладання засобів ураження зрадницю затримали контррозвідники Служби безпеки.

Діями завербованої мешканки Донеччини керували з росії. Фото СБУ

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Зловмисницю затримали після встановлення вибухових присторїв. Фото СБУ

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що нещодавно у Харкові правоохоронці затримали «кримінальний дует» — 15-річних хлопця та дівчину, які підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах областного центру.

Фото СБУ

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