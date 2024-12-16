Підірвали вибухівку поблизу двох райвідділів поліції: у Харкові затримали неповнолітніх агентів росії

Російські спецслужби активно працюють проти України. ФСБ залучає неповнолітніх до підпалу автомобілів військових, священників УПЦ МП та блогерів — для операцій впливу. Ворог вивчає мережі й залучає до злочинної діяльності також таких, хто шукає «легкого заробітку».

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Так, у Харкові СБУ та Національна поліція затримали двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули у злочин проти України.

За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року ці фігуранти підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

Контррозвідка СБУ викрила обох зловмисників «по гарячих слідах». Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру — хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

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Встановлено, що фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт, але за інструкцією спільного куратора з рф.

Так, юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації.

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Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки.

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Потім кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

Поруч з поліцейськими відділками зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

Через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у здійсненні терористичного акту.

Попри юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, днями у Дніпрі чоловік з судимістю та кілька неповнолітніх, які діяли за замовлення російських спецслужб, підірвали автомобіль біля будівлі ТЦК. Загинув військових, серед поранених є правоохоронці.

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