Встигнути до 6 лютого: ТЦК готуються масово штрафувати військовозобов'язаних

Вже менше ніж за місяць завершиться період, який був відведений ухваленим влітку мобілізаційним законом для проходження ВЛК особами, що раніше отримували статус «обмежено придатний». Оскільки наразі такий статус скасовано, то після проходження медкомісії військовозобов'язаного можуть визнати як непридатним до служби в армії, так і придатним, але з певними умовами.

ВІДЕО ДНЯ

Так, черкаське видання «Про все» цитує речницю обласного ТЦК Аліну Кривошею, яка зазначає, що вже з 6 лютого ті, хто не виконав вимоги законодавства, можуть бути оштрафоваваними.

«Є часові обмеження, коли люди мають прийти. Тобто, на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас, під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку», — зазначила спікерка та додала, що ця норма стосується не лише військовозобов'язаних, а й військовослужбовців.

Вона пояснила, що військові, які отримали поранення і раніше були визнані обмежено придатними, після проходження ВЛК можуть служити й надалі, якщо стан їхнього здоров'я поліпшився. А тих, кому здров'я не дозволяє, переведуть до тилових підрозділів або звільнять з лав ЗСУ.

РЕКЛАМА

Також військово-лікувальну комісію мають пройти й визнані придатними громадяни, які проходили її востаннє понад рік тому.

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала цифрову реформу ВЛК, коли людини буде достатньо відвідати цивільний медзаклад за місцем перебування, а далі вже дані «бігатимуть за людиною», а не навпаки. Перший етап реформи обіцяли реалізувати протягом 3 місяців.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

145

Читайте нас у Facebook