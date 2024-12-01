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Суспільство та люди

Міноборони та МОЗ запускають цифрову реформу військово-лікарських комісій: що зміниться

9:37 1 грудня 2024
Катерина Черногоренко

В Україні, де триває загальна мобілізація, зміниться система проходження ВЛК. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Так, Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією «Принцип» запропонували цифрову реформу ВЛК.

«Що зміниться? Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами — за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини. 1 етап буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат — електронне направлення на ВЛК у Резерв+ та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді. 2 етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному для вас закладі охорони здоровʼя. Виконаємо до 01 червня 2025 року. Це не просто цифровий інструмент, не просто реформа. Це нова філософія взаємодії з громадянами, заснована на повазі до часу, зусиль та гідності кожного та кожної», — написала Черногоренко.

Як писали «ФАКТИ», в Одесі співробітники ТЦК займалися «мобілізаційним рекетом» на блокпостах.

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