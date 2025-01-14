Генеральний штаб Збройних Сил України спростував інформацію про переведення гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних Сил у піхотні підрозділи.

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«Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних Сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Натомість, Повітряні Сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі визнали, що ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців.

«Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Слід наголосити, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки», — повідомили в Генштабі.

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Тимчасовий виконувач обов’язків Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко також повідомив, що такі переведення здійснюватись не будуть.

«Повітряні Сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією», — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше українські ЗМІ повідомили про масове переведення українських авіатехніків до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад, що може підірвати бойову готовність Повітряних сил.

Фото: 831 бригада тактичної авіації

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