Пенсія по-новому: Сергій Коробкін пояснив, якою буде вартість балу для пенсіонерів після введення бальної системи

Реформування пенсійної системи передбачає, що українські пенсіонери будуть отримувати виплати, які заслужили в рамках солідарної системи, без врахування інформації про заробітну плату (дохід), з якої сплачувався страховий внесок.

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Як буде працювати формула, пояснив експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін.



За його словами, формула передбачає, що вартість бала має дорівнювати 30% від середньої зарплати за рік, поділені на 4200. Прив’язка йде до ідеального усередненого показника. Тут також буде враховуватися зарплата, з якої вже вирахували податки.

За такою формулою у 2024 році вартість бала могла б для всіх дорівнювати приблизно 80 копійок. Якщо їх помножити на 4200 балів, то можна отримати страхову частину у розмірі 3360 гривень.

Якщо до цієї суми додати описану вище базову частину в розмірі 1848 гривень, то разом отримаємо 5208 гривень — це пенсія за новими правилами при стажі 35 років і середній зарплаті протягом життя.

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Сьогодні людина може отримувати значно менше, якщо пішла на пенсію давно.

Втім, зазначає Сергій Коробкін, поки триватиме перехідний період, уряд буде встановлювати вартість бала у ручному режимі — трошки нижчу, ніж прописано у формулі. Адже у бюджеті немає фінансового ресурсу, щоб перевести на нову формулу всіх й одразу.

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Зазначається, що до 2030 року при визначенні вартості бала буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості, який буде переглядатися щороку з 1 березня. Тому пенсії піднімуть не всім і не так сильно, як можна було б очікувати.

До того ж під час переходу на нову формулу зникнуть різноманітні доплати, в тому числі й доплата за понаднормовий стаж. Але це має бути невідчутно за рахунок збільшення страхової пенсії і додавання до неї базової частини.

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Також експерт попереджає, що варто врахувати сумний досвід 2017 року. Тоді майже всім пенсіонерам осучаснили зарплату, що підставляється у формулу розрахунку, але при цьому непомітно урізали коефіцієнт стажу.



Нагадаємо, раніше Сергій Коробкін розповів, що буде з пенсіями у березні, коли мають їх проіндексувати, та липні — після переходу на нову систему нарахування виплат.

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