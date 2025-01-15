Їм посміхнеться Фортуна: карти Таро назвали «щасливчиків» середи, 15 січня

Астрологи впевнені, що середина тижня виглядає ідеальним часом для докорінного перегляду планів та запуску нових проєктів.

Своєю чергою, знавців карт Таро впевнені, що у середу, 15 січня, повинно обов'язково пощастити представникам 4 знаків зодіаку. Про це пише з посиланням на Tarot та Metro видання Styler.

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Стрілець

Інтуїція приведе Стрільців до правильних рішень, завдяки яким до вас прийде успіх. Ваші вороги будуть змушені рахуватись з цим. Починайте підкорювати нові висоти та не бійтеся відповідальності.

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Риби

У середу у Риб буде все виходить. Ви з легкістю втілите у життя всі свої плани й навіть зможете зробити те, про що раніше лише мріяли. Не витрачайте час на дрібниці, рухайтесь вперед. На вас чекають приємні сюрпризи.

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Козоріг

Козороги зуміють знайти спільну мову з не тільки з людьми, які їм дуже дорогі, а й навіть з тими, з ким довгий час були непорозуміння. Зберігайте баланс і не впадайте у крайнощі — на вас чекає щедра нагорода.

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Лев

Левам карти Таро обіцяють приємний сюрприз. Не відпускайте удачу, поки не досягнете бажаного. Ви зможете злетіти вище хмар і здивувати всіх, хто вас недооцінював. Але не поспішайте хвалитися своїми успіхами, нехай ваші друзі й вороги перебувають у незнанні.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що обіцяє українцям на поточний тиждень рунічний гороскоп від київського мольфара Макса Гордєєва, а також поради щодо того, якого кольору має бути гаманець у кожного знаку зодіаку, щоб притягувати фінанси.

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