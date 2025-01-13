Рунічний гороскоп від Макса Гордєєва на тиждень з 13 по 19 січня: Ракам — «Турісаз», а Стрільцям — «Дагаз»

В той час як відома астрологиня Анжела Перл робить свої прогнози з урахуванням руху небесних світил, мольфар Макс Гордєєв, схоже, вирішив «привчити» українців до нового інструменту передбачень — скандинавських рун.



Так, прогноз Гордєєва на новий тиждень побудований на інформації, яку фахівець «зчитав» з рун.

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Овен (ᛗ Mannaz — Манназ)

Руна Манназ цього тижня відкриє Овнам можливості для співпраці та взаємодії. Ви знайдете підтримку серед друзів чи колег, якщо будете відкритими до нових ідей. У стосунках важливо проявляти емпатію та слухати партнера — це допоможе зміцнити ваш зв’язок.

Телець (ᛉ Algiz — Альгиз)

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Цього тижня руна Альгиз обіцяє Тельцям захист і стабільність. Ви відчуєте, що перебуваєте під надійним покровительством, і зможете впевнено рухатися до своїх цілей. У стосунках важливо проявляти турботу і підтримку, щоб зміцнити довіру.

Близнюки (ᛇ Eihwaz — Ейваз)

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Руна Ейваз цього тижня нагадує Близнюкам про силу терпіння і витривалості. Ви зможете подолати всі труднощі, якщо будете діяти стратегічно і наполегливо. У стосунках будьте готові до серйозних розмов, які допоможуть вам краще зрозуміти партнера.

Рак (ᚦ Thurisaz — Турісаз)

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На цьому тижні руна Турісаз попереджає Раків про можливі виклики. Ви можете зіткнутися з перешкодами, які потребують обережного підходу. У стосунках уникайте конфліктів і намагайтеся зберігати спокій, навіть якщо ситуація здається напруженою.

Лев (ᚨ Ansuz — Ансуз)

Руна Ансуз цього тижня дарує Левам ясність і натхнення. Слухайте підказки інтуїції та звертайте увагу на те, що говорять оточуючі. У стосунках спілкування стане ключем до гармонії — говоріть щиро і відкрито.

Діва (ᛃ Jera — Єра)

Цього тижня руна Єра нагадує Дівам, що кожна дія має свій результат. Ви побачите плоди своєї праці, якщо будете послідовними. У стосунках цей час сприятливий для вирішення давніх питань і досягнення гармонії.

Терези (ᚹ Wunjo — Вуньо)

Руна Вуньо цього тижня наповнить Терезів радістю і відчуттям легкості. Ви зможете насолодитися приємними моментами з близькими та отримати задоволення від своїх досягнень. У стосунках очікується гармонія і взаєморозуміння.

Скорпіон (ᚢ Uruz — Уруз)

Руна Уруз цього тижня дає Скорпіонам силу для дій і нових звершень. Ви відчуєте прилив енергії, яка допоможе вам реалізувати свої плани. У стосунках важливо проявляти ініціативу і будувати довіру.

Стрілець (ᛞ Dagaz — Дагаз)

Руна Дагаз цього тижня символізує для Стрільців світанок нових можливостей. Ви можете завершити старі справи і відкрити нову сторінку у своєму житті. У стосунках настане період ясності і гармонії, якщо ви будете відкриті до змін.

Козеріг (ᛒ Berkano — Беркана)

Руна Беркана цього тижня приносить Козерогам енергію зростання і оновлення. Ви можете розпочати новий проєкт або зміцнити свої стосунки. У стосунках очікуйте тепла і гармонії, якщо ви будете готові ділитися своїми почуттями.

Водолій (ᚷ Gebo — Гебо)

Цього тижня руна Гебо символізує для Водоліїв партнерство і взаємність. Ви можете отримати несподіваний подарунок або пропозицію, яка змінить ваше життя. У стосунках настає період гармонії, якщо ви будете відкритими до співпраці.

Риби (ᚠ Fehu — Феху)

Руна Феху цього тижня приносить Рибам достаток і нові можливості. Ви можете отримати фінансову винагороду або успіх у важливій справі. У стосунках цей період сприятливий для обміну енергією та увагою. Подяка стане ключем до зміцнення ваших зв’язків.

Раніше «ФАКТИ» писали, які кольори принесуть багатство у 2025 році.

Фото Pixabay



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