«Він був не лише членом Компартії»: дипломат пояснив, чому прем’єр Словаччини Фіцо змінив риторику щодо України

Колишній посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині (2010−2017 рр.) Олександр Левченко переконаний, що рф використовує енергетичну залежність Словаччини як важіль для збереження свого впливу в регіоні. А сам прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виправдовує енергетичну залежність від росії захистом національних інтересів та прагненням знизити ціни для населення. Втім, це може бути лише частиною складнішої політичної гри, повідомляє uatv.ua.

ВІДЕО ДНЯ

«Диверсифікації джерел закупівлі нафти та газу існують вже не один рік. Й Словаччина — одна з небагатьох країн, яка відмовилася виконувати європейські директиви щодо них. Натомість зосередилась на купівлі енергоносіїв лише з росії», — говорить Левченко.

Те, що Словаччина, попри членство в ЄС, підтримує тісні зв’язки з росією, можна пояснити тим, що на неї впливає історична спадщина радянського періоду, додає дипломат.

«Країна перебувала під радянською окупацією до 1991 року. Навіть після виведення радянської армії там залишилася дуже серйозна радянська, а потім російська розвідувальна група. На жаль, Фіцо був не лише членом Комуністичної партії», — розповідає Левченко.

РЕКЛАМА

Те, що останнім часом Фіцо став змінювати риторику щодо України й показувати коректніше ставлення, — це спроби адаптуватися до нових реалій та зменшити тиск з боку ЄС.

«Це може бути пов’язано з усвідомленням складнощів отримання газу через „Південний потік“, який вже зарезервований для інших країн. Спочатку він намагався показати виборцям, що ефективний менеджер. Але коли стало зрозуміло, що для Словаччини досить проблематично отримувати газ через „Південний потік“, змінив риторику щодо України», — пояснює дипломат.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва на запрошення Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу. Таку новину озвучив віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», у Словаччині розглядали можливість візиту в Україну, але за певних умов.

Читайте також: Ми не російська ганчірка: тисячі людей вийшли на протести у Словаччині РЕКЛАМА

172

Читайте нас у Facebook