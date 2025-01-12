Винен газ: президент Словаччини передумав їхати до Києва

Петер Пеллегріні на посаді президента Словаччини вже відвідав усі сусідні країни. Однак у Києві він ще не був, хоча давно анонсував таку поїздку. Як пише видання Aktuality, він відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила постачання російського газу до Словаччини.

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«За цих обставин моя поїздка в Україну не є варіантом на даний момент. Якщо мені доведеться їхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти і газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається, — сказав він. — У ситуації, коли український уряд і президент вирішили перекрити нам постачання газу, вони відмовляються від його транзиту до Словаччини, тим самим фундаментально загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини. У ситуації, коли український парламент приймає закон про заборону транспортування нафти до Словаччини, незважаючи на те, що у нас є діючі контракти, про мою поїздку в Україну наразі не може бути й мови».

Угода про транзит російського газу між «Газпромом» і «Нафтогазом» територією України закінчилася 1 січня 2025 року. Володимир Зеленський повідомив, що Київ не буде її продовжувати.

Додамо, що 9 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців. Також він погрожував припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях.

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Нагадаємо, проросійська політика президента словаччини Петер Пеллегріні та прем'єр-міністра Роберта Фіцо призвела до масштабних протестів.

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