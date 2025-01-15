Можуть замінити Гаррі та Меган: стало відомо, з ким принц Вільям пов’язує майбутнє монархії

Багато шанувальників королівської родини знають, що принц Вільям та Кейт Міддлтон познайомилися в Сент-Ендрюському університеті, де навчалися. Зараз студенткою цього університету є двоюрідна сестра Вільяма та Гаррі — леді Луїза Віндзор, якій 21 рік.

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Вона дочка принца Едварда та Софі, герцогині Единбурзької і має багато спільного з майбутніми королем і королевою, пишуть зарубіжні ЗМІ.

У Луїзи та її молодшого брата Джеймса, 17-річного графа Уессекського, була можливість від народження використовувати титул «Їх Королівські Високості», але їхні батьки принц Едвард і Софі відмовилися від цього, сподіваючись, що без титулів їхні діти отримають «більш нормальне» виховання.

Луїза з братом

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А коли Луїзі виповнилося 18 років, у неї теж з'явилася можливість самостійно зробити вибір та здобути титул «принцеси», але вона досі цього не зробила.

Однак, за інформацією журналістів, Вільям розглядає можливість офіційного призначення Луїзи та Джеймса членами королівської родини, що означало б отримання ними державного фінансування з фонду монарха та виконання доручень від імені корони.

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Як інститут монархія заснована на суворій ієрархії, і Луїза з Джеймсом займають 15 і 16 місця в черзі на престол відповідно. Оскільки їхній батько, принц Едвард, є молодшою дитиною королеви Єлизавети II і принца Філіпа, коли Луїза і Джеймс народилися, здавалося малоймовірним, що вони стануть працюючими членами королівської родини, і більшу частину свого дитинства вони провели далеко від королівської уваги.

Частково це можливе призначення пов'язане з тим, що протягом тривалого часу король Чарльз прагнув звести до мінімуму кількість працюючих членів королівської родини. Це отримало назву «урізана монархія» і мало допомогти скоротити витрати Віндзорського дому для суспільства. Однак не всі були в захваті від цієї ідеї, особливо з урахуванням недавніх труднощів, з якими зіткнулася королівська сім'я, та проблем, які можуть виникнути через нестачу робочих рук.

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Минулого року, коли і король Чарльз і принцеса Кейт на якийсь час відійшли від справ, зосередившись на лікуванні раку, стало очевидним, що більшість членів королівської родини, що залишилися на службі, старіють. Середній вік працюючих членів королівської сім'ї становить 69 років, але якщо виключити з цього списку Кейт і Вільяма, він різко зростає до 77 років.

Торік Кейт та Вільяму довелося шукати баланс між благополуччям своєї сім'ї з трьома маленькими дітьми та своїми королівськими обов'язками. Якби членів королівської сім'ї, особливо молодих, що працюють, було більше, це допомогло б полегшити тягар громадських заходів.

Особливо корисним це стало б ще й тому, що Гаррі і Меган відійшли від справ. План Чарльза щодо створення «компактнішої» королівської сім'ї ніколи не враховував той факт, що його молодший син, який довгий час був улюбленцем публіки, залишить королівську родину.

Однак, враховуючи, що Софі, мати Луїзи та Джеймса, ще в 2020 році сказала, що її діти навряд чи будуть використовувати статус «Їх Королівських Високостей», ще доведеться з'ясувати, чи захочуть вони допомагати принцу Вільяму в його майбутніх планах по зміцненню королівської родини.

А тим часом принцеса Уельська поділилася важливою новиною про стан свого здоров’я.

Фото usmagazine.com та reuters.com/

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