2025-й почався з нестачі пального: на яких АЗС проблема

Мережа АЗС «Приват» має серйозні проблеми з дизельним пальним: з 455 станцій його продають лише 10 у західних і південних областях. А всю лінійку пального можна придбати на 5 станціях у західному регіоні країни. При цьому у 2025-му прогнозують зростання цін на пальне через підвищення акцизів.

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Як повідомляє сайт Enkorr, на заправних станціях консолідованої мережі «Приват» у центральних та східних регіонах країни відсутнє дизельне пальне. Усю лінійку пального можна придбати на 5 станціях у західному регіоні країни.

Погіршилася ситуація і з наявністю бензину та скрапленого газу. Це пальне знаходиться на 80 і 33 станціях відповідно, або 18% і 7% від загальної кількості АЗС. Трохи більше двох тижнів тому бензин був у продажу на 44% заправках мережі, автогаз — на 17%.

Водночас за тиждень, з 23-го по 30 грудня, ціни на пальне в більшості мереж залишалися стабільними. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину А-95 і скрапленого газу майже не змінилася й становить 55,54 грн/л і 35,44 грн/л відповідно. Дизель додав 11 коп./л, до 52,66 грн/л.

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Після подорожчання дизпального на ОККО і WOG на 1 грн/л підтягнули свої ціни і в UPG, SOCAR, «Рур груп». Найбільше — на 2 грн/л — зросла вартість пального на заправках «Паралелі» в Запорізькій та Київській областях. У цих регіонах на заправках оператора ціни на бензин і дизель однакові: 55,99 грн/л.

Також, як підкреслили в Enkorr, з 1 січня паливний ринок очікує на чергове зростання акцизу: бензин додасть 1,50 грн на літрі, дизпальне — 2 грн, газ — 1,30 грн. Але на тлі низького сезону за рахунок рентабельності оператори можуть деякий час утримувати ціни від зростання. Наскільки вистачить маржі, залежить від розвитку ринку.

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На тлі можливого зростання цін на пальне важливо знати, як можна заощадити та скоротити витрати на бензин, для чого є прості, але дієві поради.

Фото pixabay

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