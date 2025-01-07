«Для бюджету країни, що воює, важлива кожна копійка»: експерт про недоплату податків окремими мережами АЗС

У третьому кварталі року процес збільшення надходження «заправних» податків загальмував. І не тому, що вичерпався потенціал. Як і раніше, неозброєним оком видно, хто платить податки, а хто ні. Ба більше, неплатники відкривають нові заправні станції та навіть купують газовидобувні компанії. Топ-10 мереж за кількістю АЗС сплатили за квартал 2,609 млрд грн проти 2,655 млрд у другому кварталі минулого року. Хоча обсяг реалізації, згідно з РРО, збільшився на 5%. Так, за 9 місяців 2024 року «БРСМ-Нафта» недоплатила до бюджету податків від 640 до 900 млн грн, Avantage7 — 270 млн грн, «Мотто» і «Прайм» — понад 180 млн грн. Таку інформацію оприлюднив експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн у статті, опублікованій на сайті «Дзеркала тижня».

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«Розрахунково БРСМ недоплачує до бюджету мінімум 100 млн грн податків щомісяця протягом мінімум двох останніх років (стільки є можливість аналізувати дані). Навіть консервативний розрахунок від згаданих 2,5 грн/л дає цифру недоплати податків за дев’ять місяців 2024-го у 640 млн грн», — зазначив Куюн.

За його словами, інша мережа з рейтингу топ-10 — Avantage 7 — теж недоплатила до бюджету значні суми податків.

«Якщо відштовхуватися від середніх 2,5 грн/л, недоплату за дев’ять місяців 2024 року можна оцінити у 270 млн грн», — написав він.

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За словами експерта, у третьому кварталі підтвердилося те, що всі й так знали, — мережа «Мотто» контролюється «Паралеллю».

«Якщо взяти за норматив середній показник по першій п’ятірці податкового рейтингу (2,5 грн/л), то за дев’ять місяців 2024 року держава недоотримала від „Мотто“ та „Прайму“ понад 180 млн грн», — повідомив він.

Експерт наголосив, що для бюджету країни, що воює, важлива кожна копійка.

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«Як і раніше, незрозуміла позиція ДПС щодо відвертих оптимізаторів — це не тільки втрачені кошти, а й демотивація для решти бізнесів. Особливо на тлі поступового розширення неплатників, які раніше купували та будували нові АЗС, а зараз уже почали купувати газонафтовидобувні компанії», — підсумував Куюн.

Раніше експерт Сергій Куюн показував відео про зарплати в конвертах в деяких мережах АЗС.

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