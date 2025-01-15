Відбила Галкіна у молодої актриси: Кіркоров виклав власну версію відносин з Примадонною

Співак Філіп Кіркоров, який то обливає брудом колишню дружину Аллу Пугачову, то зізнається їй у вічному коханні, представив несподівану версію своїх відносин з Примадонною в останні роки їхнього шлюбу.

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Її він представив в передачі на російському пропагандистському каналі, пише сайт «Радіо 1».

За його словами, Максим Галкін залицявся до Алли Пугачової ще в той час, коли він сам був одружений на співачці.

«Максим Галкін залицявся до Алли, і вона піддалася цим залицянням. Я розумів, що був рогоносцем усі ці чотири роки. Це було дуже неприємно. Вся наша гарна казка в одну мить закінчилася», — зізнався співак.

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Як відомо, Кіркоров став четвертим чоловіком Алли Пугачової. На той момент її стосунки з Сергієм Челобановим, який також був серед її фаворитів, вичерпали себе: він був надто незалежний і захоплювався забороненими речовинами. У грудні 1993 року Філіп зробив Аллі пропозицію, і вона погодилася. За місяць вони зареєстрували шлюб.

«Все життя не любила такий тип людей та їх вчинків, мені взагалі нічого в ньому не подобалося, і зараз також. Не знаю, що зі мною тоді було…», — зізнавалася співачка про свій шлюб з Челобановим.

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Своєю чергою, Галкін та Пугачова зустрілися на музичному фестивалі «Слов'янський базар». Тоді Примадонна ще була одружена з Філіпом Кіркоровим, а Максим збирався освідчитись Анастасії Чорнобровиній.

Максим та Анастасія

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«З ним справді завжди було дуже легко. Ми завжди були поряд. Це дуже важливо. Коли він дозволяє бути жінкою поруч, а я дозволяю йому поводитися як чоловік», — розповідала про колишнього коханого Анастасія.

Галкін надавав гарні знаки уваги Чорнобровіній — дарував квіти та ювелірні прикраси, запрошував до ресторанів. Свідки тих відносин стверджують: гуморист був по-справжньому закоханий і навіть думав про те, щоб запропонувати Анастасії руку та серце. Але тут з'явилася вона — Примадонна.

Як згадувала сама Чорнобровіна, все сталося на святковому концерті, присвяченому Дню міліції. Алла Борисівна зазирнула до її гримерки і почала активно цікавитися їх з Максимом стосунками. Анастасія була настільки вражена увагою суперзірки, що не змогла до ладу відповісти на її запитання. Незабаром після цього в пресі почали обговорювати роман Пугачової та Галкіна.

«Саме з цього і почалися їхні відносини», — зітхає Кіркоров.

Своєю чергою, Пугачова розповіла про свої улюблені смаколики оадянського дитинства — хліб з маслом та сосиски.

Фото instagram.com/maxgalkinru/

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