Його втіхою були двоє синів та донечка: на Сумщині загинув доброволець з Хмельниччини

У Судилківській громаді в останню земну дорогу провели бійця Юрія Хомарецького. Він служив водієм-сапером інженерно-саперного відділення. Бійцю навіки 46 років, повідомляє громада.

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«Юрій любив спорт, автомобілі та ліс. Після закінчення школи працював у Мальованському лісництві трактористом, потім влаштувався на роботу у держлісгосп штабелювальником, стропольщиком, тут працював 15 років, — розповіли у громаді. — З роботою поєднував навчання у лісотехнічному технікумі, здобув спеціальність лісовода. За два роки до повномасштабного вторгнення російського агресора на територію нашої країни працював різноробом у Києві. Був працелюбним, господарним, надійним, чутливим, доброзичливим колегою, цінував дружбу. Сім’я завжди була найціннішим пріоритетом у долі чоловіка. Його втіха — діти: двоє синів та донечка. Разом мріяли, разом будували плани на майбутнє».

З перших днів повномасштабного вторгнення рф на територію України Юрій Хомарецький став добровольцем Шепетівського батальйону ТрО.

«Брав участь у боях за Харківщину, Лиман, Бахмут, Сумщину. У листопаді 2022 року у боях під Бахмутом дістав важке поранення та після видужання — знову на захисті країни. Мав відзнаки та нагороди військового командування. 3 січня 2025 року його життя трагічно обірвалося в од­но­му з на­се­ле­них пун­ктів Сумсь­кої об­ласті».

Поховали Юрія з усіма військовими почестями у селі Поляна.

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