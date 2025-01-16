Астрологи назвали два знаки зодіаку, для яких 2025 стане «смарагдовим»: що це означає

Астрологи, які надали поради всім знакам зодіаку щодо професійнох сфери у рік Зеленої Змії, визначили двох представників зодіакального кола на яких чекаю велика удача в усіх царинах в «смарагдовий рік». Саме так називають період, коли планета Юпітер знаходиться у певних знаках. В 2025 році планета спочатку перебуватиме у знаку Близнюків, а згодом — у знаку Рака.

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Близнюки

Гороскоп на 2025 рік для Близнюків обіцяє знаку час, сповнений захопливими враженнями, стверджує ukr.media. Період, коли Юпітер перебуватиме в Близнюках, триватиме до 8 червня. Астрологи вважають, що астрологічні вузли, які опиняться в Рибах і Діві, можуть тиснути на Близнюків, але це стане приводом до зростання. Положення планети сприятиме тому, що люди, народжені під цим знаком, позбавляться непотрібних їм людей і, натомість, заведуть багато нових друзів. Їхні стосунки лише зміцнюватимуться — як дружні, так і любовні. Другу половину року астрологи називають часом, коли Близнюкам доведеться зосереджуватися на роботі та фінансах. Цей час буде вдалим періодом для кар'єрного зростання та відкриття власного бізнесу.

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Рак

У знаку Рака Юпітер перебуватиме з 9 червня і до кінця 2025 року. Гороскоп на рік для Раків обіцяє знаку багато можливостей для самореалізації, коли варто зосереджуватися на кар'єрі, набувати нові навички та удосконалювати наявні. Як і Близнюкам, Ракам вдасться позбавитися стосунків, що себе вичерпали. Зірки радять Ракам, які прагнуть успіху, бути терпеливими та працьовитиме, не хапатися за будь-які можливості, а впевнено йти визначеним шляхом до мети. І ще порада — тверезо оцінювати своє життя та не піддаватися спокусам.

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Раніше астрологи визначили не лише знаки зодіаку, яким щаститиме до 4 лютого, але й назвали п'ятьох представників зодіакального кола, які цього року мають шанс збагатитися.

Фото Pixabay

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