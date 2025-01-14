Астрологи, які розповіли раніше про те, яким для всіх знаків зодіаку буде поточний тиждень, з 14 по 19 січня, назвали кількох щасливчиків цієї сімденки серед представників зодіакального кола.

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Лев

Гороскоп на тиждень для Левів стверджує, що представники знака можуть розраховувати на визнання їхніх професійних заслуг і навіть просування кар'єрними сходами. Нинішня сімденка — вдалий час для запуску нового проекту, який раніше обмірковували Леви. Також знак може розраховувати на несподіваний прибуток, пише slovofraza.com.

Стрілець

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Гороскоп на тиждень для Стрільців обіцяє знаку час вдалих змін, зокрема в особистому житті. У одиноких Стрільців висока ймовірність зустріти людину, яка додасть яскравих фарб в їхнє життя. Не розчарує і професійна сфера — знак відмінно може показати себе на роботі, що буде оцінено начальством. Також цього тижня можливі додаткові прибутки.

Телець

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Гороскоп на тиждень для Тельців не виключає, що в ці сім днів знак отримає вигідну фінансову пропозицію або довгоочікувані виплати. Втім, цей тиждень загалом може стати часом реалізації давно задуманих ідей та зміцнення професійного статусу. Зірки радять Тельцям дотримуватися балансу між роботою та особистим життям. Адже на цьому тижні знак має шанс познайомитися з людиною, близькою йому за духом.

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Близнюки

Гороскоп на тиждень для Близнюків обіцяє знаку безліч приємних сюрпризів. На роботі колеги та начальство вас цінуватимуть. Завдяки своїм особистим якостям знак зможе у цей період вирішувати важливі питання та заводити корисні знайомства. Зірки вважають, що цей тиждень — чудовий час для того, щоб втілювати мрії в життя.

Риби

Гороскоп на тиждень для Риб обіцяє знаку приплив сил, що допоможе справлятися зі складними справами. Зусилля знака не залишаться поза увагою та будуть оцінені начальством. Цього тижня можливий бонус у вигляді додаткового доходу. В особистому житті можливі теплі та душевні моменти, які подарують відчуття гармонії та щастя.

Раніше Макс Гордєєв склав рунічний гороскоп із 13 по 19 січня для всіх знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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