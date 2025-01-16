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Шоу-бізнес

Про заручини повідомлю: популярна акторка заінтригувала мережу

17:49 16 січня 2025
Ксенія Мішина

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка нещодавно поділилася правилами виховання сина, заінтригувала новиною про своє особисте життя. Відомо, що акторка, яка була першою героїнею реаліті «Холостячка», не одружена, а її роман зі сценаристом Олександром Еллертом після проєкту протримався кілька місяців.

На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія, яка зараз відпочиває з сином Платоном у Таїланді, відповіла на запитання щодо особистого життя.

«Після моїх останніх публічних стосунків я сказала, що мої особисті стосунки тепер будуть за лаштунками, — написала Ксенія. — Але про заручини обов'язково повідомлю».

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У акторки запитали, чи було в неї кохання, через яке вона страждала.

«Я вже давно вмію приймати таки моменти і не розумію у даному сенсі страждань, — відповіла Мішина. — Ну, не склалося, значить, так потрібно».

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Ксенія розповіла, що її мотивує і поділилася своїм принципом життя: «Замість того, щоб жити в самообмані, глибинно відчуйте: ви нікому не потрібні, окрім самої себе!»

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Раніше Надя Дорофєєва вразила мережу світлинами.

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