«Можу психонути й наговорити дурниць»: популярна акторка відверто розповіла про особисте

Популярна акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно поділилася світлинами з відпочинку, зізналася у власних правилах життя. На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала допис про те, як виховує 12-річного сина Платона. Відомо, що акторка розійшлася з батьком хлопчика відразу після його народження. Увесь вільний час Ксенія проводить з сином, а під час його канікул вони разом вирушають у подорож.

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«Я намагаюся приймати його позиції та погляди, — написала Мішина, згадуючи про свої правила. — Я намагаюся бути на його хвилі. Я контролюю його таким чином, щоб він думав, що вільний і самостійний. Я не лізу в його гаджети, не читаю переписки і не сварю за погані слова. Він може сказати мат при мені, і я можу не відреагувати, але пізніше, у спокійній атмосфері, ми говоримо про когнітивний контроль».

Ксенія зауважила, що може навіть дозволити Платону не йти до школи, якщо бачить, що він виснажений. Також ніколи не сварить у присутності інших та дозволяє грати у компʼютерні ігри.

Син Мішиної Платон

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«Я мовчу та підтримую, коли він встановлює свої особисті кордони, — продовжує Ксенія. -

Ми подорожуємо, бо я хочу, щоб він став громадянином світу. Я не змушую його читати, медитувати чи лягати спати о 21:00. Я не змушую його їсти здорову їжу, а просто сама так харчуюся і попереджаю про можливі наслідки. Часу лежати в лікарні з ним у мене не буде. Я можу підвищити голос, коли емоційно не справляюся, але завжди вибачаюся. Так, іноді я можу психонути і наговорити дурниць, але він знає про мої жіночі особливості, бо ми часто про це говоримо. Тому він часто мені говорить: «Я не збираюся слухати цей брєд».

Підписники підтримали правила виховання Ксенії та зауважили, що вона «супермама».

«Це дуже свідомий і чутливий підхід до виховання! — написали у коментарях. — Виглядає, що ви створюєте атмосферу довіри та відкритості, що важливо для розвитку здорових взаємин з дитиною».

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«Ви супер мама!» — підтримали Ксенію.

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