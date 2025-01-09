42.19 / 42.89 43.65 / 44.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Радіти тут і зараз: популярна акторка вирішила пожити на острові

17:56 9 січня 2025
Ксенія Мішина відпочиває із сином

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпачка» Ксенія Мішина, яка нещодавно обурила мережу, вирушила з сином на канікули. Про свою подорож Ксенія розповідає на сторінці у соціальній мережі, виставляючи світлини та відео. За словами акторки, саме Платон вибрав місце, де хотів провести шкільні канікули. Це популярний острів Таїланду Самуї. Ксенія з сином вже відпочивали на ньому й були дуже задоволені.

«Назад у Самуї», — підписала веселе відео з пляжу Мішина та додала, що дякує усім за добрі коментарі.

За словами акторки, саме син Платон вибрав місце, де хотів провести шкільні канікули

РЕКЛАМА

«Комусь може здатися, що це не на часі, але особисто мені приємно бачити, як Ксенія з сином знаходять час для відпочинку й насолоди моментами разом, — поділилися думками підписники. - Війна колись закінчиться, а ось ці роки дитинства, ці миті щастя — їх не повернути. Тому важливо радіти тут і зараз, адже минуле вже не змінити, а майбутнє — це лише те, що ми уявляємо».

РЕКЛАМА

Ксенія зізналася, що поїздка стала складною й не все пішло за планом. Заброньовані апартаменти виявилися проданими, й акторка була змушена дуже швидко шукати нове помешкання. Але, за словами Ксенії, вона знайшла його не на весь період відпочинку, тому пошуки продовжує.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Надя Дорофєєва показала свій відпочинок з чоловіком.

РЕКЛАМА

Читайте також: Світ повний суддів: Ксенія Мішина образилася на критику

1931

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Яскравий гаманець

Якого кольору має бути гаманець у кожного знаку Зодіаку, щоб притягувати фінанси

Джолі, фото https://radaronline.com/

Голлівуде, прощавай: Анджеліна Джолі має намір покинути США — стала відомою причина

Сало

Сало виходить наче копчене: рецепт смачної та ситної страви

Ксенія Мішина відпочиває із сином

Радіти тут і зараз: популярна акторка вирішила пожити на острові

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту