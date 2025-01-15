До нестями: Надя Дорофєєва вразила світлинами

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка поділилася світлинами з відпочинку з чоловіком, здивувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Надя виклала світлини з фотосесії, на якій вона позує у великих окулярах, гольфі, колготках та туфлях з леопардовим принтом. Зверху Надя накинула довгу шубу зі штучного хутра.

ВІДЕО ДНЯ

«Дорогий 2025-й, я тут», — підписала фото Дорофєєва.

Світлини артистки викликали ажіотаж серед її підписників та колег, які також прокоментували новий образ співачки.

РЕКЛАМА

«Ваууу», — лише змогла відповісти на світлини співачка Кола.

«У-ла-ла», — написала продюсерка Наді Ірина Горова.

РЕКЛАМА

«Як же тобі личить цей образ!» — зізналися шанувальники.

«Гарна шуба, сподiваюсь, це штучна)», — зауважили у коментарях.

«Розкішна до нестями», — висловили свої почуття.

РЕКЛАМА

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» стилістка назвала головні тренди 2025 року.

161

Читайте нас у Facebook