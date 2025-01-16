Ветеран, екскомандир взводу батальйону «Айдар» Євген Дикий, який раніше наголошував, що у лавах ЗСУ не вистачає бійців, аби захищати позиції, вважає, що бойові дії варто вести до повного програшу росії і що завершення бойових дій цього року може означати поразку України.

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«Не варто розраховувати на те, що Трамп і путін зустрінуться, все вирішать й ця війна закінчиться. Швидше за все буде навпаки. Тому нам слід бути готовими до того, що все, як і раніше, вирішуватиметься на фронті», — сказав він в етері «Еспресо».

На його переконання, Україні варто готуватися до тривалого протистояння з росією, аби послабити країну-агресорку та змусити кремль капіталювати.

«Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році у нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено. Коли Патрушев говорить, що можливо Україна в цьому році припинить своє існування, то це дійсно можливо. Просто потрібно відрізняти слово „можливо“ від „гарантовано“. Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році», — зазначив він.

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Ветеран зауважив, що у Патрушева, який зробив таку заяву, є «підстави для погроз» з огляду на те, що наразі відбувається в тилу в Україні.

«Якщо ми житимемо так, як живемо зараз, то шанси на програш збільшуватимуться. Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює росія. Поки що можливі два варіанти, але ані те, ані інше не вирішує Трамп», — підсумував він.

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Раніше посол України в США (2006−2010) і Франції (2014−2020) Олег Шамшур заявляв, що зустріч Дональда Трампа та володимира путіна може відбутися без української сторони, що може мати серьйозні наслідки для нас.

Фото із соцмереж

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