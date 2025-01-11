Ризики дуже значні: дипломат про переговори Трампа з путіним без України

Особиста зустріч Дональда Трампа та путіна може мати серйозні наслідки для України, вважає колишній посол України в США (2006−2010) і Франції (2014−2020) Олег Шамшур. Особливо, якщо пройде без участі української сторони.

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«Впевнений, ця зустріч буде без присутності України. Ризики дуже значні. Трамп дотримується концепції, згідно з якою „великим дозволено більше, ніж всім іншим“. Вона може створити загрозу досягнення домовленостей за рахунок України. Для Трампа головними є не інтереси України, а його власні інтереси, інтереси його політичного руху та його бачення ролі США у світі», — вважає дипломат.

Експерт зазначив, що одним із найбільш резонансних випадків стало висловлювання Трампа, що він більше довіряє путіну, ніж американським спецслужбам, у питанні втручання росії у вибори в США.

«Не очікую нічого хорошого від такої зустрічі», — додав Шамшур.

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Нагадаємо, лідери Франції та Британії зустрінуться перед інавгурацією Трампа, щоб обговорити питання допомоги Україні.

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