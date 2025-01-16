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Спорт

У Бразилії юний воротар парирував пенальті та помер (фото, відео)

17:04 16 січня 2025
Едсон Лопес Гама

У бразильському футболі сталася трагедія. Під час тренування провінційної команди 16-річний воротар Едсон Лопес Гама парирував удар з пенальті та впав на газон. «Швидка» майже годину везла хлопця до лікарні, але врятувати йому життя не вдалося. Раніше голкіпер помер після парирування пенальті в одній з провінційних ліг Бельгії.

Ймовірно причиною смерті юного футболіста стала зупинка серця. Хоча рідні Едсона стверджують, що він не мав жодних проблем зі здоров'ям.

«Трагедія сколихнула всю Бразилію. Я ніколи не міг уявити, що таке може статися. Ти був відданим гравцем і дитиною, яка ніколи не сумувала, завжди була щасливою. Брате, нам шкода, що ти пішов, але ти пішов займатися тим, що любиш найбільше, грати у футбол», — написав у соціальних мережах брат воротаря.

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До речі, родина Едсона Лопеса Гами була на похороні у футболках бразильського «Греміо», великим шанувальником якого був юний голкіпер.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний тренер помер просто на стадіоні під час матчу рідної команди.

Фото із соцмереж

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