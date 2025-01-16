Литва відправить військових у складі миротворчих сил в Україну: стали відомі подробиці

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив телеканалу LRT, що Литва розгляне можливість відправки військ в Україну разом зі своїми союзниками, якщо Київ звернеться з таким запитом.

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Пропозиція щодо міжнародних миротворчих сил нещодавно набула популярності, оскільки європейські держави готуються взяти на себе більш помітну роль в обороні України, коли 20 січня новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду.

«Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не просто одержувачем, — каже Будріс. — Якщо постане питання, я не сумніваюся, що там буде прапор Литви».

Литовський міністр закордонних справ додав, що «ми б обговорили з союзниками і партнерами те, який це має вигляд, і ми обговорили б з Україною, який це має вигляд».

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Раніше повідомлялося, що тисячі литовських дронів, призначених для України, застрягли на складах. У Міністерстві національної оборони запевнили, що закуплені у литовських виробників безпілотники найближчим часом будуть експортовані в Україну. Там також стверджують, що ланцюжок вже скорочують, а постанову уряду вже ухвалили.

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