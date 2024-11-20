У Польщі відбулася зустріч міністрів закордонних справ найбільших європейських країн. З цієї нагоди глава МЗС Радослав Сікорський, який вважає, що країни НАТО, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети, виголосив промову, присвячену безпеці в регіоні.

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«За останні дні на українські міста летять більше бомб і ракет. путін в ім'я своєї імперської пихи вбиває українців і веде наступні загони своїх солдатів на смерть. Ця зустріч має стати яскравим символом нашої солідарності та єдності з українським народом. Нацією, яка рішуче та відважно захищає свою незалежність від жорстоких загарбників, — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. — Наша зустріч також відбулася через два тижні після виборів у США. Наші розмови послужили виробленню зв’язного повідомлення для нової адміністрації. Міцні трансатлантичні відносини є спільним інтересом, який посилює наш політичний, економічний і військовий вплив».

На думку Сікорського, в поточній геополітичній ситуації співпраця між Європою та Сполученими Штатами залишається вирішальною для безпеки та процвітання євроатлантичної спільноти.

«Лише міцні трансатлантичні зв'язки дозволять нам ефективно протидіяти зростаючим загрозам з боку росії та інших країн, — підкреслив він. — Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. У тому числі через більш збалансований розподіл тягаря всередині НАТО. Зміцнення європейського оборонного потенціалу має йти пліч-о-пліч із збереженням зобов’язань США щодо покращення нашої безпеки. Разом із майбутнім Верховним представником ЄС із закордонних справ ми розглядали можливості посилення підтримки України. У цьому контексті я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого скорочення участі США».

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Глава МЗС додав, що нема ілюзій, що путінська росія залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці.

«Не тільки для Європи, а й для світового порядку. Її метою залишається остаточне знищення європейської архітектури безпеки. Ми повинні рішуче протидіяти імперським амбіціям росії», — сказав політик.

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Раніше повідомлялося, що Жозеп Боррель зазначив: «Коли ми розбиваємо нашу військову допомогу на душу населення, це становить менше 2 євро на європейського громадянина на тиждень. Безумовно, свобода України та власна безпека Європи вартують набагато більше, ніж ціна чашки кави на тиждень».

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