Отримають сьогодні подарунок від Всесвіту: карти Таро показали, кому найбільше пощастить до кінця дня 17 січня

На думку професійних астрологів, сьогодні — день, сприятливий для відпочинку. В той же час знавці розкладів за картами Таро впевнені, що лише представники чотирьох знаків Зодіаку отримають особливий шанс і зможуть закінчити тиждень на максимально позитивній ноті. Про це пише проєкт Styler.

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Терези

Таро-гороскоп на п'ятницю, 17 січня, обіцяє вам хороші новини. Всесвіт вирішив вас ощасливити, а тому всі сюрпризи будуть приємними та по-справжньому важливими. Однак пам'ятайте про закон бумеранга — не робіть того, про що потім можете пошкодувати. Насолоджуйтеся своїм везінням, але не впадайте в крайнощі.

Козоріг

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Карти Таро радять вам наважитися на вчинок, про який ви давно думали. Всесвіт буде на вашому боці, а тому не бійтеся помилитися, невдачі вам не загрожують. Зберіть усю волю в кулак і налаштовуйтеся на ривок уперед. Результат ваших зусиль не розчарує.

Риби

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Таро-гороскоп на 17 січня обіцяє вам сюрпризи та приводи радості, про які ви навряд чи дозволяли собі мріяти. Не варто зациклюватися лише на поганому, дозвольте Всесвіту змінити ваше життя на краще. Починайте розправляти крила і пам'ятайте про те, що ви зможете все, важливо лише сильно цього захотіти.

Лев

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Цієї п'ятниці вам точно не доведеться нудьгувати чи сумувати. Всесвіт подарує вам цікаві пригоди, завдяки яким ви зрозумієте, що ваше життя чудове. Після чорної «смуги» завжди настає біла, а тому прощайтеся з проблемами та невдачами — тепер їх буде набагато менше.

А напередодні астрологи назвали найщасливіші дні всього 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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