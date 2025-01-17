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Події

Труїли заради квартир: на Чернігівщині затримали злочинну групу

11:17 17 січня 2025
Один із затриманих організаторів злочинів

В Україні почастішали корисливі злочини з різними схемами. Але якшо кол-центри просто виманюють гроші у довірливих людей похилого віку, то інші шахраї не гребують і вбивством своїх жертв.

Так на Чернігівщині Нацполіція затримала злочинну групу з двох осіб, які роками входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а після — давали господарям смертельну дозу отрути.

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На щастя, організаторів злочинної схеми змогли викрити до того, як фігуранти вдалися до вбивства 66-річного чернігівця, який має інвалідність по зору.

Вилучена отрута

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За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна, повідомили в поліції Чернігівської області.

Додамо, що минулого року Національна поліція ціле викрила міжнародне злочинне угруповання, яке з 2023 року наживалося на українських військовослужбовцях, членах їхніх сімей та волонтерах під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

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