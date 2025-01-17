Частина пенсіонерів отримають до пенсії додатково 2300 грн: хто має право на доплати

Як відомо, уряд планує «зрізати» занадто високі пенсії частині чиновників та прокурорів. Разом з тим, іншим пенсіонерам пенсії будуть, навпаки, збільшені.

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Йдеться про додаткові виплати, що перевищують 2,3 тис грн, повідомила начальниця Управління пенсійного забезпечення у Черкаській області Тетяна Коваль.

За її словами, непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які мешкали у зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 1986−1993 років, зможуть отримувати виплату в розмірі 2 361 грн.

«Тільки вони від 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривня. Виплата призначена на період дії воєнного стану», — зазначила чиновниця.

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Ці виплати визначили відповідно до закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік». Доплату надаватимуть тільки на період воєнного стану.

Водночас Коваль наголосила, що додаткові гроші не призначені громадянам, які залишили зони відселення або змінили місце проживання від 26 квітня 1986 до 1 січня 1993 року.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чи можна вийти на пенсію без стажу у 2025 році.

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