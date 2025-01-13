Чи можна вийти на пенсію без стажу у 2025 році: у «Дії» пояснили

Кожного року в Україні змінюється кількість стажу, який потрібно мати для виходу на пенсію. Наприклад, у 2025 році для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, слід мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

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Тому дехто з громадян цікавиться, а чи може вийти на пенсію людина, яка досягла віку у 60 років, але не набрала необхідного стажу. Відповідь на це питання дали на порталі «Дія».

Виявляється, якщо стажу не вистачає, то людина може це зробити у 63 роки за наявності страхового стажу не менше як 22 роки. Після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія

Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена. Прот е після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія.

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Втім, право отримувати цю соціальну допомогу мають не всі.

Виплата не надається в таких випадках:

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особа отримує пенсію, працює або має інший дохід;

хтось із сім'ї зробив покупку або оплату понад 50 тисяч гривень за рік до звернення;

середньомісячний дохід сім'ї перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

виявлені додаткові доходи, не вказані в декларації;

особа або її сім'я володіють другим житлом, що перевищує 21 квадратний метр на особу, або більш ніж одним транспортним засобом.

Ця соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується раз на шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та доходах.

Розмір цієї виплати розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), і середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Але виплата не може перевищувати 3 028 гривень.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, у кого з українців зростуть виплати після пенсійної реформи 2025 року, і на кому держава зможе зекономити.

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