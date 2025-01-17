42.03 / 42.71 43.35 / 44.11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні почнуть скорочувати «надмірно високі» пенсії: про які суми йдеться

9:25 17 січня 2025
Пенсія прокурора

Після серії скандалів навколо МСЕК та інших корумпованих інстанцій стало відомо, що багато хто з прокурорів та інших чиновників настільки знахабніли, що почали «виходити на пенсію», ледь почавши працювати. При цьому вони назначали собі непомірно високі пенсії, і оскаржували рішення судів, які намагались позбавити їх непомірно високих виплат.

Можливо саме через це уряд України ухвалив рішення про обмеження розміру спеціальних пенсій на період воєнного стану. Нововведення, закріплені в постанові Кабінету міністрів № 1 від 3.01.2025 року, торкнуться 17,5 тисяч пенсіонерів.

«Йдеться про надмірно високі пенсії, призначені за спеціальними законами», — пояснив експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін.

За його словами, обмеження торкнуться всіх видів спеціальних пенсій, що перевищують 23 610 гривень, включаючи виплати держслужбовцям, науковцям, військовим чорнобильцям та прокурорам. Єдиний виняток — пенсії суддів.

РЕКЛАМА

За словами Коробкіна, розмір скорочення залежатиме від суми перевищення. «Чим більша пенсія, тим сильніше її урізатимуть», — зазначає експерт.

Механізм скорочення передбачає три основних рівні: для пенсій від 23 610 до 25 000 гривень надмірна частина зменшиться на 50%, у діапазоні 30 700 — 40 100 гривень скорочення складе 70%, а для виплат понад 50 000 гривень — 90%.

РЕКЛАМА

Важливо зазначити, що обмеження не застосовуватимуться до пенсій військовослужбовців, які зараз беруть участь у бойових діях або брали участь у захисті батьківщини з 2013 року.

«Цікаво, що страхова частина пенсії, зароблена людиною, не урізатиметься за новими правилами», — підкреслює Коробкін.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що ранше: Сергій Коробкін вже пояснював, якою буде вартість балу для пенсіонерів після впровадження так званої «бальної системи» нарахунку пенсій в рамках нової пенсійної реформ.

312

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 2025 рік&nbsp;— Найщасливіші дні у 2025 році

Запам'ятайте цю дату: астрологи назвали найщасливіші дні 2025 для всіх знаків Зодіаку

Архівне фото Лізи та Гаррі

Ліза та Гаррі Галкіни навчаються в Лондоні: сусіди Алли Пугачової розповіли деталі життя співачки

Олександр Будько та Інна Бєлєнь

На сім кілограмів більше: переможниця «Холостяка» про проблеми з вагою

ЗСУ

Ситуація не на користь Україні: експерт про бойові дії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту