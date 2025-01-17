В Україні почнуть скорочувати «надмірно високі» пенсії: про які суми йдеться
Після серії скандалів навколо МСЕК та інших корумпованих інстанцій стало відомо, що багато хто з прокурорів та інших чиновників настільки знахабніли, що почали «виходити на пенсію», ледь почавши працювати. При цьому вони назначали собі непомірно високі пенсії, і оскаржували рішення судів, які намагались позбавити їх непомірно високих виплат.
Можливо саме через це уряд України ухвалив рішення про обмеження розміру спеціальних пенсій на період воєнного стану. Нововведення, закріплені в постанові Кабінету міністрів № 1 від 3.01.2025 року, торкнуться 17,5 тисяч пенсіонерів.
«Йдеться про надмірно високі пенсії, призначені за спеціальними законами», — пояснив експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін.
За його словами, обмеження торкнуться всіх видів спеціальних пенсій, що перевищують 23 610 гривень, включаючи виплати держслужбовцям, науковцям, військовим чорнобильцям та прокурорам. Єдиний виняток — пенсії суддів.
За словами Коробкіна, розмір скорочення залежатиме від суми перевищення. «Чим більша пенсія, тим сильніше її урізатимуть», — зазначає експерт.
Механізм скорочення передбачає три основних рівні: для пенсій від 23 610 до 25 000 гривень надмірна частина зменшиться на 50%, у діапазоні 30 700 — 40 100 гривень скорочення складе 70%, а для виплат понад 50 000 гривень — 90%.
Важливо зазначити, що обмеження не застосовуватимуться до пенсій військовослужбовців, які зараз беруть участь у бойових діях або брали участь у захисті батьківщини з 2013 року.
«Цікаво, що страхова частина пенсії, зароблена людиною, не урізатиметься за новими правилами», — підкреслює Коробкін.
Також нагадаємо, що ранше: Сергій Коробкін вже пояснював, якою буде вартість балу для пенсіонерів після впровадження так званої «бальної системи» нарахунку пенсій в рамках нової пенсійної реформ.312
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