«Звільняв російську землю від неонацистів»: чемпіона росії з кікбоксингу ліквідовано воїнами ЗСУ

В Омську поховали відомого російського екс-кікбоксера Петра Дірксена, який загинув на війні в Україні, повідомила міська федерація савату та кікбоксингу. Раніше свою смерть на українській землі знайшов батько російської віцечемпіонки Європи з біатлону.

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Як з'ясувалося, чемпіона росії 2002 року, який пішов на війну добровольцем, було ліквідовано воїнами ЗСУ ще в жовтні 2024-го, але попрощатися з ним змогли лише 10 січня. «Петро загинув під час СВО, звільняючи російську землю від неонацистів у боях за суверенітет нашої батьківщини», — йдеться у некролозі. Клініка…

Додамо, що 48-річний майстер спорту Дірксен після завершення кар'єри очолював секцію кікбоксингу «Атака» в Омську.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста збірної росії вбито на війні в Україні.

Фото із соцмереж

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