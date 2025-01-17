42.02 / 42.67 43.34 / 44.08
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Звільняв російську землю від неонацистів»: чемпіона росії з кікбоксингу ліквідовано воїнами ЗСУ

15:07 17 січня 2025
Петро Дірксен

В Омську поховали відомого російського екс-кікбоксера Петра Дірксена, який загинув на війні в Україні, повідомила міська федерація савату та кікбоксингу. Раніше свою смерть на українській землі знайшов батько російської віцечемпіонки Європи з біатлону.

Як з'ясувалося, чемпіона росії 2002 року, який пішов на війну добровольцем, було ліквідовано воїнами ЗСУ ще в жовтні 2024-го, але попрощатися з ним змогли лише 10 січня. «Петро загинув під час СВО, звільняючи російську землю від неонацистів у боях за суверенітет нашої батьківщини», — йдеться у некролозі. Клініка…

Додамо, що 48-річний майстер спорту Дірксен після завершення кар'єри очолював секцію кікбоксингу «Атака» в Омську.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста збірної росії вбито на війні в Україні.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 2025 рік&nbsp;— Найщасливіші дні у 2025 році

Запам'ятайте цю дату: астрологи назвали найщасливіші дні 2025 для всіх знаків Зодіаку

Олександр Будько та Інна Бєлєнь

На сім кілограмів більше: переможниця «Холостяка» про проблеми з вагою

Архівне фото Лізи та Гаррі

Ліза та Гаррі Галкіни навчаються в Лондоні: сусіди Алли Пугачової розповіли деталі життя співачки

Гороскоп на 17 січня 2025 року

Раки мають працювати над помилками, а «зброєю» Овнів стане… жарт: гороскоп на 17 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту