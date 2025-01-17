Британія відіграватиме повну роль: британський прем’єр про миротворчу місію в Україні

Велика Британія, яка таємно передала Україні десятки ракет Storm Shadow, готова відіграти «повну роль» у будь-яких мирних переговорах щодо України. Мова йде також і про розміщення британського миротворчого контингенту. Про це стало відомо з інтерв’ю британського прем'єра Кіра Стармера виданню Sky News.

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Прем'єр-міністр сказав політичному редактору, що війна з росією стосується не лише «суверенітету України», але й впливу, який вона має на Велику Британію, включаючи кризу вартості життя.

Він сказав, що Велика Британія відіграватиме свою роль у будь-яких мирних переговорах — в тому числі шляхом розгортання британських військ для підтримання миру.

На запитання, чи готовий він це зробити, прем'єр-міністр відповів: «Ну, я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль — тому що мова йде не тільки про суверенітет України. Йдеться про те, який вплив це матиме на Сполучене Королівство, на наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо росія досягне успіху в цій агресії, це вплине на всіх нас на дуже, дуже довгий час».

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Після прибуття Кіра Стармера в Україну на зустріч з президентом Володимиром Зеленським у небі над президентським палацом був збитий російський безпілотник.

Раніше повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали історичну угоду на 100 років.

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