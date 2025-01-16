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Україна та Велика Британія підписали історичну угоду на 100 років: про що йдеться (фото)

17:24 16 січня 2025
Україна та Велика Британія підписали історичну угоду на 100 років: про що йдеться

Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Документ підписали в Києві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Текст угоди опубліковано пресслужбою президента України.

«Сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО», — йдеться у документі.

Країни поглиблюватимуть оборонну співпрацю, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові можливості. Також вони будуть поглиблювати економічну, енергетичну, наукову, культурну та торговельну співпрацю та розвивати партнерство у сфері морської безпеки.

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Також в угоді йдеться про те, що сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожей громадян і відвідування країн одна одної «за умов добре керованої та безпечної мобільності».

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Угода залишатиметься чинною протягом 100 років, починаючи з дати набрання нею чинності, якщо жодна зі сторін не припинить її дію.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кір Стармер заявив, що не можна дозволити путіну виграти цю війну.

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Фото: пресслужба президента України

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