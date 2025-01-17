Відродити енергетику допоможуть банки: як діє механізм, здатний відновити Україну

Понад 70 мільярдів гривень готові вкласти українські банки у відновлення енергетичної інфраструктури країни, яка регулярно страждає від обстрілів окупантів. Одним із механізмів проведення такої роботи можуть стати не лише прямі кредити, а й залучення банківських гарантій.

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Так, за даними Національного банку України, за червень — грудень 2024 року банки отримали 3495 заявок від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 72,8 млрд грн. Із цієї суми вже видали кредитів та відкрили лімітів на 10,5 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 470 мВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (208 мВт), будівництво СЕС (141 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (118 мВт). Проекти фінансуються у 21 області України.

Як пояснила «ФАКТАМ» Галина Євчук, заступниця голови правління банку «Глобус», окрім кредитування, активно розвивається також надання банківських гарантій. Так, за 9 місяців 2024 року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, обсяг портфеля гарантій банків України зріс на 11,88 млрд грн (+16,08%), а станом на 01.10.2024 залишки за загальним портфелем гарантій склали 82,7 млрд грн.

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За словами банкіра, механізм банківських гарантій використовується головним чином компаніями у ході своєї комерційної діяльності, наприклад, для забезпечення виконання умов чергової угоди. Але не лише для цього.

«Ведеться активне відновлення пошкоджених територій, що стимулює розвиток інфраструктурних проєктів. У таких проєктах часто використовуються банківські гарантії як забезпечення виконання контрактів. Система Prozorro, яка використовується для державних тендерів, потребує надання тендерних гарантій від учасників. Щороку кількість закупівель через Prozorro зростає, що стимулює попит на банківські гарантії. Крім того, банківські гарантії стають обов'язковою умовою участі у багатьох державних та міжнародних проєктах», — наголосила Галина Євчук.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», за 2024 рік енергетична інфраструктура України пережила 13 масованих ракетних атак.

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