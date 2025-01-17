Майже спортивний метаболізм: іменинниця Полякова розповіла, як їй вдається багато їсти і не набирати зайвої ваги

17 січня співачка Оля Полякова, яка допускає поїздку на «Євробачення» від іншої країни, святкує свій 46 день народження.

Напередодні цієї дати співачка дала велике інтерв'ю виданню Viva, в якому відповіла на різні, іноді не зовсім зручні питання, включно з питанням про харчування та зовнішній вигляд.

ВІДЕО ДНЯ

«Моє харчування — це багато овочів, риби та корисних жирів. Виключила з раціону цукор, майже не їм хліба, — запевняє іменинниця. — Для краси дуже важливо пити багато води та їсти продукти, багаті на вітаміни. У мене майже спортивний метаболізм, я багато їм, і саме через правильний раціон і фізичні навантаження це не впливає на мою вагу».

РЕКЛАМА

На відміну від Дженніфер Еністон, яка бореться зі стресами за допомогою мартіні, бургерів і вечірок із друзями, Оля намагається досягти внутрішнього балансу за допомогою творчості і спорту. А також прогулянок на природі, читання і проведення часу із сім'єю.

РЕКЛАМА

«А іноді — келих гарного вина з друзями», — зізнається співачка.

Головний же секрет успіху від Олі — дотримання розпорядку дня з обов'язковим часом для сну, харчування та фізичної активності.

РЕКЛАМА

«Я намагаюся спати не менш ніж 7−8 годин, дотримуюся принципів здорового харчування і займаюся спортом: йога, плавання, прогулянки. Баланс — це основа. Навіть при моїй роботі, яка не передбачає суворого режиму та стабільного графіка, це найскладніше, проте я намагаюся», — говорить «королева ночі».

Нагадаємо, не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна «реанімували» своє шоу «Дорослі дівчата», в якому Полякова досить відверто розповідала про особисте.

33

Читайте нас у Facebook