Несподіваний поворот: Оля Полякова поїде на Євробачення від іншої країни?

Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно вразила світлинами своїх дочок, може взяти участь у Євробаченні від іншої країни. Про це заявив шоумен Слава Дьомін у своєму пабліку.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація про це з'явилась у день релізу нової композиції співачки. За словами Полякової, англомовна пісня All for Your Love про те, як кохання здатне змінювати світ, навіть коли навколо темрява.

«У ці святкові дні давайте не забувати, що наша сила — у нашій єдності та вірі. Ми разом, навіть на відстані. І кожен наш день — це ще один крок до Перемоги. Нехай ця пісня стане вашим теплом у ці дні», — зауважила вона.

Зазначимо, що пісню створено у співпраці зі шведським композитором Андерсом Ханссоном.

РЕКЛАМА

«Щойно дізнався, що Оля Полякова думає брати участь у Євробаченні. Але від іншої країни… Кажуть, що з цією піснею. Інформація поки що не підтверджена. Думаю, днями зроблю ефір із Михайлом Ясинським (продюсером Олі), і буде точніша інформація», — зазначив Дьомін.

Як писали «ФАКТИ», 23 грудня завершилося голосування у «Дії» щодо вибору журі Нацвідбору на «Євробачення-2025».

РЕКЛАМА

840

Читайте нас у Facebook