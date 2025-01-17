Медійна кампанія, спрямована на дискредитацію ГК «Глобино», велася блогеркою, у профайлі якої на одному з сайтів зазначається можливість оплати її послуг у російських рублях, повідомив економічний експерт Борис Кушнірук.

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Про це він написав у своєму блозі на сайті Censor.net.

Він нагадав, що за останній час у медіапросторі з’явилися публікації щодо ГК «Глобино», в яких стверджується, нібито компанія використовує для своїх сосисок ковбасну оболонку російського виробника, закуповуючи її у постачальника, що видає цю продукцію за латвійську. І нібито через це СБУ прийшла до «Глобино» з обшуками.

«І такі ці публікації та відео однотипні, бездоказові, необ’єктивні, тому, як людина, яка постійно співпрацює з медіа, майже автоматично ідентифікував їх як „джинсу“. Але теж можу помилятися — може, й справді, „Глобино“ тишком-нишком загортає свої сосиски у російську плівку? Хоча навіщо воно їм? Але все ж таки вирішив розібратися і зробити такий собі факт-чекінг», — зазначає економіст.

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Він звернув увагу, що інформаційна кампанія проти «Глобино» має системний, хвильовий характер: перша хвиля стартувала 28 листопада минулого року, друга — у середині грудня, третя — нещодавно.

«А 16 січня оприлюднена офіційна позиція компанії, яка повністю дезавуює усі висунуті обвинувачення. Вони справді закупають ковбасну оболонку, але не російську, а польську і болгарську. І щодо СБУ все пояснили: це не обшуки були, а ухвала про вилучення документів, оскільки ГК „Глобино“ фігурувала як один з контрагентів компанії, проти якої СБУ порушила кримінальне провадження», — зазначає Кушнірук.

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Він наголосив, що організатори кампанії доклали зусиль, щоб влаштувати масовану дискредитацію ГК «Глобино». Так, у мережі Тік-Ток був створений акаунт «Комерційна правда», в якому всі публікації були присвячені винятково «Глобино».

Також Борису Кушніруку вдалося ідентифікувати ведучу, яка фігурує у негативних відео-сюжетах про компанію.

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«Це така собі Таїсія Панченко. Згідно з її акаунтом на порталі Forbiz, вона готова надавати послуги, беручи оплату… в рублях. Причому саме «дерев'яні» стоять першими у переліку валют, які мадам готова брати в якості оплати за свої послуги. І тут виникає логічне питання: а чи не в рублях була взята оплата за атаку на компанію «Глобино?» — пише економіст, наводячи відповідні скріни з профайлу блогерки.

Цькування ГК «Глобино» Борис Кушнірук вважає дивним, адже компанія відома своєю активною проукраїнською позицією, кілька сотень їхніх співробітників перебувають в лавах ЗСУ, на початку війни вони надали неоціненну допомогу київській теробороні, постійно підтримують українську армію.

«Якось важко зліпити з них образ колаборанта. Тож пропоную мадам Таїсії Панченко вийти з черговим відосіком на „Комерційній правді“, розповісти, хто стоїть за цим акаунтом та за всією замовною кампанією проти ГК „Глобино“. І окремо вказати, в якій валюті вони отримали гонорар за свої послуги. Підозрюю, що таки в рублях», — резюмував економіст.

Нагадаємо, Група Компаній «Глобино» спростувала інформацію про закупівлю російської продукції. За словами представників ГК, вони використовують у своєму виробництві ковбасну оболонку польських та болгарських виробників. Також у компанії спростували проведення у них обшуків СБУ: йшлося лише про ухвалу про тимчасове вилучення документів в межах кримінального провадження, в якому фігурує один з колишніх контрагентів «Глобино».

Раніше Борис Кушнірук звернув увагу на те, що консул Удянський має бути позбавлений українського громадянства, оскільки має ще три іноземні паспорти, в тому числі російський.

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