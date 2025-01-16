Криптобізнесмен та почесний консул Румунії у Харкові Микола Удянський ймовірно є громадянином Мексики та Румунії, що згідно з нормами закону «Про громадянство» передбачає припинення його українського громадянства, вважає економічний експерт Борис Кушнірук.

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Про це він написав у своєму блозі на сайті Censor.net.

Він опублікував скрін-копії паспортів Удянського, згідно з якими він є громадянином Мексики та Румунії, зазначивши, що їхня достовірність легко перевіряється через офіційні відкриті бази у першій, так і другій країні.

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На думку Кушнірука, згідно із законодавством Удянський має бути позбавлений українського громадянства та звільнений з посади почесного консула Румунії в Україні.

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«Відреагувати мають як МЗС України, так і Румунії. Оскільки на момент призначення у березні 2023 року він був громадянином Мексики (це якщо винести за дужки історію з російським громадянством). А положення про почесні консульства каже, що почесним консулом може бути громадянин України або за обґрунтуванням держави, що акредитує, іноземець, який постійно проживає протягом останніх п’яти років та має зареєстроване місце проживання на території України. Звісно ж, Румунія не обґрунтовувала і не могла обґрунтовувати призначення мексиканця своїм почесним консулом. Отже, призначення незаконне і має бути скасоване», — вважає економічний експерт.

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Борис Кушнірук нагадав, що ЗМІ вже повідомляли про наявність в Миколи Удянського також російського паспорта. За його словами, попри достовірність опублікованих скрін-копій документу та відповіді ФМС рф, що підтверджена фотошоп-чекерами, наразі він не піддається верифікації через закінчення терміну дії у 2023 році.

«Хоча слід зауважити, якщо пан Удянський не вийшов з російського громадянства, або якщо його не позбавили російського громадянства, то він залишається громадянином росії», — підкреслив експерт.

За його словами, перед тим, як позбавити Удянського українського громадянства указом президента, наявність кількох паспортів у нього має розслідувати Нацполіція та Державна міграційна служба.

«А ще, з огляду, на вражаючу кількість паспортів у фігуранта — СБУ. Бо історія цього сина турецькопідданого все більше нагадує історію „Буратіно“, ще одного пана з румунським паспортом, що зараз томиться у Лук’янівському СІЗО — Олександра Дубінського», — резюмував Борис Кушнірук.

Нагадаємо, нардепа Дубінського та чотирьох його спільників судитимуть за держзраду. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній.

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