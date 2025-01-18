У Києві через обстріл тимчасово змінено маршрути тролейбусів

Через пошкодження, які завдали російські ракети, що вдарили по Києву ранком 18 січня, в місті тимчасово змінено рух громадського транспорту.

Як повідомляють в «Київпастрансі», йдеться про тролейбуси № 6, 18, 16, 31, 19, 35, 28, що курсуватимуть іншими маршрутамим через пошкодження контактної мережі та інженерних мереж на вулиці Іллєнка.

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Рух транспорту на ділянці від вул. Овруцької до вул. Чорновола перекрито. Транспорт тимчасово курстуватиме наступними маршрутами:

тролейбус № 19: пл. Космонавтів — далі за маршрутом 22К до вул. Ольжича;

тролейбус № 35: вул. Кадетський Гай — бульв. Чоколівський — вул. Вадима Гетьмана — вул. Олени Теліги — вул. Щусєва — далі за власним маршрутом;

тролейбус № 31: розворот через вул. Білоруську;

тролейбус №№ 6, 33, 28: розворот на просп. Степана Бандери;

тролейбус № 16: за маршрутом № 23;

тролейбус № 18: у напрямку Лук’янівки через вул. Кирилівську — вул. Олени Теліги — вул. Дорогожицьку — вул. Білоруську.

Відновлення руху очікується після завершення ремонтних робіт.

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Нагадаємо, що ранком ворог також вдарив балістикою по Запоріжжю — в місті відомо про 10 постраждалих.

Фото Нацполіції

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