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Суспільство та люди

У Києві через обстріл тимчасово змінено маршрути тролейбусів

10:51 18 січня 2025
«Київпастранс» змінив маршрути сімох тролейбусів через російський ракетний удар. Фото НПУ

Через пошкодження, які завдали російські ракети, що вдарили по Києву ранком 18 січня, в місті тимчасово змінено рух громадського транспорту.

Як повідомляють в «Київпастрансі», йдеться про тролейбуси № 6, 18, 16, 31, 19, 35, 28, що курсуватимуть іншими маршрутамим через пошкодження контактної мережі та інженерних мереж на вулиці Іллєнка.

Рух транспорту на ділянці від вул. Овруцької до вул. Чорновола перекрито. Транспорт тимчасово курстуватиме наступними маршрутами:

  • тролейбус № 19: пл. Космонавтів — далі за маршрутом 22К до вул. Ольжича;
  • тролейбус № 35: вул. Кадетський Гай — бульв. Чоколівський — вул. Вадима Гетьмана — вул. Олени Теліги — вул. Щусєва — далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 31: розворот через вул. Білоруську;
  • тролейбус №№ 6, 33, 28: розворот на просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 16: за маршрутом № 23;
  • тролейбус № 18: у напрямку Лук’янівки через вул. Кирилівську — вул. Олени Теліги — вул. Дорогожицьку — вул. Білоруську.

Відновлення руху очікується після завершення ремонтних робіт.

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Нагадаємо, що ранком ворог також вдарив балістикою по Запоріжжю — в місті відомо про 10 постраждалих.

Фото Нацполіції

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