Нічні морози до мінус 15 та потепління з Атлантики: яку зміну погоди обіцяють синоптики протягом наступного тижня

В Україні, де нещодавно похолодало, початок наступного тижня пройде в умовах антициклону та поля високого тиску. Про це повідомив відомий метеоролог кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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«Завдяки цьому очікується зниження температури повітря, особливо на заході країни, де морози в нічний час можуть подекуди зміцніти до −15…−20 °С. Однак у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану, тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги. Також часом спостерігатимуться невеликі, місцями помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. Не виключені тумани, слабка ожеледиця та ожеледиця на дорогах», — написав він.

У понеділок, 13 січня, вночі очікується помірний сніг та мокрий сніг у Криму та Приазов'ї, а також на півдні Донбасу. Крім того, сніг спостерігатиметься також у західних та північно-західних областях України. В решті регіонів переважно без опадів. Місцями на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер вночі змінних напрямків, удень переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, у Карпатах −5…−10 °С; вдень −2…+3°С.

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У вівторок, 14 січня, під впливом гребеня антициклону із заходу на більшій частині території України опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом вдень на південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…−8 °С, у Карпатах та на Прикарпатті −12…−17 °С, у гірських улоговинах близько -20 °С; вдень −3…+2°С.

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У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни очікується сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України утримається погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, намисто. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…−7 °С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині −8…−13 °С; вдень −2…+3°С.

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У четвер, 16 січня, невеликий сніг можливий місцями у західній частині країни, а також крайньому сході. У решті регіонів без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5 — 10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1 — 6 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…-5°С, у Карпатах −5…−10°С; вдень −1…+4 °С.

У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується тепла погода без істотних опадів, лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7−12 м/с, удень місцями пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, удень +2…+7 °С, у Карпатах близько 0 °C.

У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише вдень та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 9−14 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 1−6 м/с. Температура повітря очікується вночі −2…+3°С, удень +2…+7°С.

У неділю, 19 січня, у більшості регіонів України, за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −3…+2°С, вдень −1…+4°С.

Як писали «ФАКТИ», другий тиждень січня здивує українців погодою.

Фото: Pixabay

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