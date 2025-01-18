У TikTok поширюється смертельно небезпечний челендж: поліція звернулася до батьків

Нещодавно в США на конференції Американської академії педіатрії розповідали про черговий небезпечний «челендж» — «хромінг» або «хаффінг»: відеоролики з вдиханням пар токсичних побутових речовин активно поширювалися через соціальні мережи. Втім, як стверджували правоохоронці, подібні випадки в Україні не фіксували.

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А наразі у соціальній мережі TikTok поширюється ще небезпечний челендж — виготовлення дітьми саморобних петард. Зачепив він і Україну. В Національній поліції України попередили, що такі «забавки» мають катастрофічні наслідки: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках — тривале лікування.

Дорослих закликають бути уважними до того, що дивляться їхні діти у мережі, а дітей — не ризикувати здоров’ям заради «популярності» в соцмережах.

Як пише zaxid.net, у Львові лише за останній тиждень медики шпиталізували трьох хлопчиків 10, 11 та 15 років. Діти постраждали, коли перед ними розірвалася саморобна вибухівка. Всі вони займалися її виготовленням, надивившись відео з інструкцією у TikTok.

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Медики зазначають, що опіки, отримані за таких умов, надзвичайно глибокі. «Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих „петардах“, буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі», — цитує видання опікову та пластичну хірургиню Галину Саян.

Нагадаємо, що раніше українець далеко не шкільного віку взявся виконати челендж та випав з вікна. Це сталося у Черії, ще 24-річний молодик намагався повиснути на карнизі вікна на руках, транслюючи це в прямому ефірі. Тоді він лише дивом не розбився насмерть.

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Фото зі сторінки Нацполіції

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