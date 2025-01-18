Мета ворога — оточити, а не захопити Покровськ, і ЗСУ не зможуть його зупинити: військовий — про ситуацію в найгарячій точці фронту

Військові з каналу «Шо на фронті» — про ситуацію на Покровському напрямку й те, чи вдасться ЗСУ втримати місто.

«Хочемо висловити власну думку з приводу ситуації в населеному пункті Покровськ. Пізно тушити пожар, коли все згоріло, — стверджують автори каналу «Шо на фронті?» — Зараз більшість бойових підрозділів, котрі вже більше року відповідають за певну ділянку фронту, знімають та переводять на Покровський напрямок.

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Замість підрозділів, котрі орієнтуються на місцевості та знають всю логістику та пересування ворога, заводять «новостворені стрілецькі батальйони, котрі пройшли навчання закордон», в котрих немає можливості повноцінно вести бойові дії, командування даних батальйонів не орієнтується на місцевості, оскільки потрібно швидко реагувати на ситуацію на ділянці.

Ворог також розуміє ситуацію та швиденько продавлює нашу оборону та має просування, саме звідси починається процес просування ворога на сотні метрів за добу та прориви в кілометрах. Це ми так ситуацію пояснюємо поверхнево, щоб цивільне населення розуміло реальний стан справ, але ми висловлюємо свою думку щодо ситуації навколо міста Покровськ.

Зараз ворог не має на меті захопити місто, оскільки навіщо вести міські бої, якщо можна обійти місто з флангу та зробити оточення, саме цим ворог зараз буде займатись. Чи реагує командування на дану проблему? Так, реагує, але вже коли ворог за 750 метрів від околиць населеного пункту Покровськ. Нагадує нам дана ситуація Бахмут, Авдіївку та інші міста.

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Чи вдасться нам зупинити ворога на даному напрямку? Будемо реалістами — ні, оскільки ворог задіє всі можливі засоби для оточення та виходу на трасу (нагадаємо що дана траса Е50, це сполучення Павлоград — Покровськ — Донецьк). Чи буде активна фаза бойових дій на території Дніпропетровської області? Думаємо так, ворог не збирається зупинятися.

Нашому командуванню напевно вже потрібно володіти реальною ситуацією на фронті, а не дивитися карти на Єдиному марафоні".

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Фото з Вікіпедії

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