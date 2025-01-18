На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя — ЗМІ

На колегію суддів Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) подано скаргу у Вищу раду правосуддя. Йдеться про справу порту «Боріваж». Про це пише «Тереграф», повідомляючи, що за їхнім рішенням українські бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Сергій Тігіпко зберегли контроль над підприємством.

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«Внаслідок цього рішення держава втрачає мільярди гривень за сприянь служителів Феміди. Допомагає олігархам в цьому державний „ПриватБанк“ і Сергій Тігіпко», — повідомив «Телеграф».

Видання зазначає, що 15 січня, під час засідання ПАГС, колегія суддів, зокрема Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М. винесли рішення проти держави на користь олігархів.

«Вони підтвердили законність рішення судді Головіної, яким вона фактично заблокувала господарську діяльність компанії „Агротермінал Логістик“ (власника порту „Боріваж“), скасувавши рішення Міністерства юстиції, покликане убезпечити актив від впливу олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова», — пише видання.

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За інформацією ЗМІ, один з апелянтів подав на колегію скаргу у Вищу раду правосуддя (ВРП) по справі 910/10935/24. А до цього у ході розгляду справу заявлялось про відводи складу колегії.

«Підставою до скарги у ВРП стало втручання в автоматизовану систему розподілу справ. Тобто Коломойський, Боголюбов і Тігіпко призначили „лояльних“ до себе суддів, які „надійно“ виручають олігархічну трійку вже не вперше. Дехто зі служителів Феміди неодноразово помічений у зв’язках з вищеназваними особами», — пише «Тереграф».

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За інформацією ЗМІ, ці судді брали активну «участь» у блокуванні передачі у державну власність акцій «Промінвестбанка», де Тігіпко лобіював інтереси Коломойського та Боголюбова.

«Тобто Тігіпко допомагав олігархам утримати актив у питанні „Промінвестбанку“ та порту „Боріваж“. З останнім державу хочуть „кинути“ на актив вартістю понад 8 млрд грн. Усе це відбувається попри кримінальні справи, розголос у пресі, резонанс у суспільстві. Фактично судді допомагають обікрасти державу на мільярди гривень. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) на це не реагують, але подано скаргу до Вищої ради правосуддя», — йдеться у матеріалі.

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Також повідомлялося, що очільниця «ПриватБанку» пролобіювала продаж порту «Боріваж» для Тігіпка за найнижчою ціною.

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