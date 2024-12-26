Боголюбов і Тігіпко зіграли з державою в «наперстки», втрачено актив вартістю 15 млрд — Мартинов

Ексспіввласник «ПриватБанку» Олексій Мартинов порівняв продаж порту «Боріваж» за заниженою вартістю із шахрайською грою в наперстки. Про це бізнесмен заявив у дописі на своїй сторінці у соцмережі.

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«Крутив наперстки Боголюбов, роль підставного гравця зіграв Тігіпко — він демонстративно „програв“ 2 млрд, а „ошуканим дурнем“ виявилася держава», — заявив Мартинов.

Нагадаємо, 23 грудня «ПриватБанк» виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ «Боріваж» в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

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Стартова ціна лоту становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але за результатами аукціону його продали за зниженою вартістю — за 2 млрд грн. Сама вартість заставного активу, за даними експертів, оцінюється у 15 млрд гривень.

Мартинов розкритикував угоду. Він вважає, що такі дії завдали значних втрат державі. Він також закликав НАБУ перевірити можливу причетність посадовців Нацбанку, прокуратури та поліції до цієї угоди.

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«Мабуть, НАБУ зможе розібратися, хто виконав цю брудну справу з боку чиновників Національного банку, прокуратури та поліції», — заявив бізнесмен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що РНБО не вводила санкцій проти Боголюбова, який продовжує вести бізнес в росії.

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