Ексспіввласник «ПриватБанку» Олексій Мартинов звинуватив очільницю банку Ларису Чернишову в сприянні продажу порту «Боріваж» компанії, пов’язаній з Сергієм Тігіпком, зі збитками для держави. За словами бізнесмена, Чернишова має зв'язок з Тігіпком, оскільки роками працювала під його керівництвом. Про це Олексій Мартинов заявив у своїх соцмережах.

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«Слід звернути увагу на те, що нинішня очільниця «ПриватБанку» — Лариса Чернишова — довгий час працювала під безпосереднім керівництвом Сергія Тігіпка. Так, Лариса Чернишова 23 серпня 2007 року була призначена заступницею голови правління, головною спеціалісткою з питань ризиків «Сведбанку» і працювала на цій посаді до 30 квітня 2010 року. Приблизно в цей час, з 2006-го по 12.06.2009 року, Сергій Тігіпко обіймав посаду голови правління ВАТ «Сведбанк», — зазначив Мартинов.

Нагадаємо, 23 грудня державний «ПриватБанк», попри судову заборону та кримінальну справу, за найнижчу ціну продав кредити ТОВ «Боріваж» — покупцю, якого пов’язують із бізнесменом Сергієм Тігіпком.

Частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ «Боріваж» у розмірі майже 3 млрд 556 мільйонів гривень продали за 2 млрд грн. Сама вартість заставного активу, за даними експертів, оцінюється у 15 млрд гривень.

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«Можливо, саме в цьому криється відповідь, чому були змінені правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу активів АТ КБ „ПриватБанк“ безпосередньо напередодні призначення редукціону по „Боріваж“. І саме тому ані судові заборони, ані кримінальні справи не змогли зупинити колишню підлеглу Ларису Чернишову, коли колишній начальник попросив продати саме йому цінний актив, навіть якщо це суперечить інтересам банку та держави», — заявив бізнесмен.

Раніше експартнер бізнесменів Коломойського та Боголюбова звинуватив Тігіпка в оборудці навколо порту «Боріваж».

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