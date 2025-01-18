Сина Порошенка за ігнорування повісток до ТЦК оштрафували на 25 тисяч гривень — ЗМІ

Син народного депутата Петра Порошенка Олексій, який разом з братом виїхав з України перед повномасштабним вторгненням, має платити штраф через неявку за військовою повісткою.

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Про це пише РБК з посиланням на «Інформатор».

Згідно з офіційним документом, який є в розпорядженні редакції, Олексій Порошенко не явився без поважних причин до Печерського РТЦК за повісткою для уточнення даних. Тепер син Порошенка буде змушений сплатити до бюджету 25 500 гривень.

«Визнати гр. Порошенка Олексія Петровича винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого 4.3 ст. 210−1 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу, у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 грн», — йдеться у постанові начальника Печерського ТЦК та СП у м. Києві.

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Якщо син олігарха проігнорує сплату штрафу, його сума подвоїться.

«У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня вручення даної постанови правопорушнику, стягнення штрафу провести у примусовому порядку відповідно до ст. 308 КУпАП у подвійному розмірі в сумі 51000 грн», — йдеться в документі.

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Як повідомлялося, старший син Петра Порошенка, Олексій, який виїхав до Лондона на початку війни і так не повернувся до України, був оголошений в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Петро Порошенко — обвинувачений за статтею державна зрада і є підозрюваним у «вугільній справі», пов’язаній із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО.

Окрім того, Порошенко фігурує у справі про передачу контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» структурам Медведчука у 2016 році, що відбулося за його підтримки.

А ще, на думку експертів, проти Порошенка мають бути застосовані санкції РНБО за газові угоди із рф.

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