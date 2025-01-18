«Блазень» надихає Овнів на несподівані вчинки, а «Самітник» радить Близнюкам усамітнитися: Таро-прогноз на 19 січня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на неділю, 19 січня 2025 року. Карти обіцяють людям багату палітру емоцій та несподівані повороти, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Трійка кубків

Козерогів чекають гармонія у стосунках, приємні зустрічі та теплі моменти з близькими. День підходить для відпочинку у колі друзів.

ВОДОЛІЙ — Дев'ятка денаріїв

Водолії зможуть насолодитися плодами своєї праці. День підійде для того, щоб оцінити свої досягнення та запланувати майбутнє.

РИБИ — П'ятірка кубків

Риби можуть відчувати розчарування чи смуток. Однак не варто зациклюватися на втраті, оскільки довкола є нові можливості.

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ОВЕН — Блазень

Овнів чекають відчуття легкості та свободи, які будуть надихати на несподівані вчинки. Їм потрібно зберігати сміливість, але не забувати про ризики.

ТЕЛЕЦЬ — Король мечів

Тельцям, можливо, доведеться прийняти важливе рішення або поговорити з кимось, хто вимагає від них чесності. Успіх буде на їхньому боці.

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БЛИЗНЮКИ — Путівник

Близнюкам варто провести день на самоті і приділити час своїм думкам та емоціям, щоб зрозуміти, куди рухатися далі. Цей день допоможе підготуватись до майбутніх змін.

РАК — Помірність

Ракам потрібно постаратися знайти золоту середину між роботою та відпочинком, емоціями та розумом. День підходить для переосмислення пріоритетів.

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ЛЕВ — Жінка жезлів

Леви можуть зіткнутися з ситуацією, яка потребує сміливості та рішучості. Потрібно використовувати свої лідерські якості, щоб досягти успіху.

ДІВА — П'ятірка денаріїв

У Дів можливі тимчасові проблеми. Потрібно постаратися сприймати випробування як можливість зростання.

ТЕРЕЗИ — Трійка мечів

Терезів чекають емоційні випробування. Потрібно постаратися не боятися зіткнутися з правдою, навіть якщо вона виявиться болісною.

СКОРПІОН — Верховна жриця

Скорпіонам потрібно прислухатися до своєї інтуїції, бо у цей день їхні внутрішні відчуття будуть особливо влучними. День підходить для духовних практик.

СТРІЛЕЦЬ — Жінка жезлів

Стрільцям потрібно присвятити день реалізації своїх ідей та зміцненню відносин з оточуючими. Вони зможуть відчути себе лідерами.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якого кольору має бути гаманець у кожного знака Зодіаку, щоб залучати фінанси.

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